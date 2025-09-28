Wildberries может стать новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош»
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО РВБ) может стать новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», которая имеет более 250 магазинов в 88 городах РФ, сообщает «Коммерсант».
Стороны достигли соглашения за несколько дней переговоров. Стоимость сделки оценивается в 5–6 млрд рублей. Для маркетплейса покупка сети — шанс закрепиться на рынке премиальной косметики.
При этом 26 сентября компании объявили о о достижении соглашения о стратегическом партнерстве. Так, 252 магазина «Рив Гош» начали использовать сервис маркетплейса для самовывоза товаров. Взамен ритейлер получил собственный раздел в каталоге на платформе Wildberries.
Сеть магазинов «Рив Гош» была основана в 1995 году экс-супругами Павлом и Ларисой Карабань. Основное направление деятельности компании — продажа премиальной парфюмерии и косметики.
Ранее стало известно, что китайский маркетплейс Poizon может выйти на российский рынок. Китайская компания зарегистрировала в Роспатенте название Dewu в качестве бренда.
