Wildberries может стать новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош»

сегодня в 19:47

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО РВБ) может стать новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», которая имеет более 250 магазинов в 88 городах РФ, сообщает «Коммерсант» .

Стороны достигли соглашения за несколько дней переговоров. Стоимость сделки оценивается в 5–6 млрд рублей. Для маркетплейса покупка сети — шанс закрепиться на рынке премиальной косметики.

При этом 26 сентября компании объявили о о достижении соглашения о стратегическом партнерстве. Так, 252 магазина «Рив Гош» начали использовать сервис маркетплейса для самовывоза товаров. Взамен ритейлер получил собственный раздел в каталоге на платформе Wildberries.

Сеть магазинов «Рив Гош» была основана в 1995 году экс-супругами Павлом и Ларисой Карабань. Основное направление деятельности компании — продажа премиальной парфюмерии и косметики.

Ранее стало известно, что китайский маркетплейс Poizon может выйти на российский рынок. Китайская компания зарегистрировала в Роспатенте название Dewu в качестве бренда.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.