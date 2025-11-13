«Выживать, а не жить»: Учителя в Мурманске пожаловались на падение зарплат

Учителя и воспитатели в Мурманске заявили, что стали получать на 10-15 тыс. меньше, из-за чего вынуждены «выживать, а не жить», сообщает «Осторожно, новости» .

По словам педагогов, падение зарплат началось осенью на фоне реорганизации системы дошкольного образования. При этом им пообещали, что изменения не коснутся выплат. На деле же зарплаты снизились почти на треть.

Воспитатели и учителя пожаловались, что теперь получают минимальный оклад и доплату за категорию. В итоге им выплачивают за труд на 10-15 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Сильнее всего изменения ударили по тем педагогам, у которых есть ипотека. Они утверждают, что на фоне растущих цен и низких зарплат люди вынуждены «выживать, а не жить».

Ранее стало известно, что в Госдуме могут позволить россиянам работать на больничном за деньги. Подготовлен законопроект, которым предлагается создать институт временного адаптивного режима труда.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.