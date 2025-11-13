«Выживать, а не жить»: Учителя в Мурманске пожаловались на падение зарплат
Фото - © Медиасток.рф
Учителя и воспитатели в Мурманске заявили, что стали получать на 10-15 тыс. меньше, из-за чего вынуждены «выживать, а не жить», сообщает «Осторожно, новости».
По словам педагогов, падение зарплат началось осенью на фоне реорганизации системы дошкольного образования. При этом им пообещали, что изменения не коснутся выплат. На деле же зарплаты снизились почти на треть.
Воспитатели и учителя пожаловались, что теперь получают минимальный оклад и доплату за категорию. В итоге им выплачивают за труд на 10-15 тыс. меньше, чем в прошлом году.
Сильнее всего изменения ударили по тем педагогам, у которых есть ипотека. Они утверждают, что на фоне растущих цен и низких зарплат люди вынуждены «выживать, а не жить».
