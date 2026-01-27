Высокий уровень воды чуть не оставил жителей Ямала без качественной рыбы

На Ямале поймали около 10 тыс тонн рыбы в 2025 году

В 2025 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поймали около 10 тыс. тонн рыбы. Соответствующие работы проводили не менее 80 организаций в 8 районах, рассказали в окружном департаменте АПК. Об этом сообщает « Север-Пресс ».

Начальник отдела департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников рассказал, что условия для вылова были сложными. Уровень воды был высоким и оставался таким довольно долго летом. Тем не менее предприятия эффективно добывали рыбу. Они смогли обеспечить потребности социальной сферы, населения региона хорошей продукцией.

На первом месте по вылову рыбы оказался Тазовский район — там поймали 1 892 тонны. На втором месте — Приуральский район с результатом 1 855 тонн. На третьей позиции был Шурышкарский район с 1 761 тонной.

В 2025 году больше всего поймали щуки — 2 657 тонн. Увеличилась на 75 тонн добыча налима. Также поймали 30 тонн карася.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.