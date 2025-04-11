Выручка «дочки» компании Barilla выросла в 2024 году
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За прошлый год выручка российской «дочки» итальянской транснациональной компании Barilla увеличилась на 19,8%, с 12,886 млрд до 15,444 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
По данным из отчетности компании, рост выручки ускорился практически вдвое, год назад этот показатель был 9,7%.
Прибыль от продаж повысилась на 20,3%, до 2,23 млрд рублей (было 1,853 млрд рублей), чистая прибыль увеличилась на 26,2%, до 1,714 млрд рублей (было 1,359 млрд рублей).
Российская компания принадлежит итальянской Barilla Servizi Finanziary S.P.A. Фабрики находятся в Солнечногорске (Подмосковье) и Уфе.
Кроме того, Barilla строит мельницу в Ступине. Для реализации проекта компании передан земельный участок площадью 15 га по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».