Выручка «дочки» компании Barilla выросла в 2024 году

За прошлый год выручка российской «дочки» итальянской транснациональной компании Barilla увеличилась на 19,8%, с 12,886 млрд до 15,444 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» .

По данным из отчетности компании, рост выручки ускорился практически вдвое, год назад этот показатель был 9,7%.

Прибыль от продаж повысилась на 20,3%, до 2,23 млрд рублей (было 1,853 млрд рублей), чистая прибыль увеличилась на 26,2%, до 1,714 млрд рублей (было 1,359 млрд рублей).

Российская компания принадлежит итальянской Barilla Servizi Finanziary S.P.A. Фабрики находятся в Солнечногорске (Подмосковье) и Уфе.

Кроме того, Barilla строит мельницу в Ступине. Для реализации проекта компании передан земельный участок площадью 15 га по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».