Выросло число россиян, открывших бизнес в Московской области

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2024 году число россиян, решившихся открыть в Московской области ИП или ООО, увеличилось на 17,4%, передает пресс-служба компании.

Чаще всего граждане регистрировали бизнес, чтобы заниматься розничной торговлей, перевозками пассажиров и грузов, оптовой торговлей, стройкой, операциями с недвижимым имуществом, общепитом, персональными услугами, оптовой и розничнойторговлей автомобилями и мотоциклами, а также их ремонтом и разработкойпрограммного обеспечения.

Среди них наибольший прирост показали сферы розницы (+9,5%), пассажирских и грузоперевозок (+3,1%) и персональных услуг (+1,8%).

«Малый и средний бизнес в России — значимая часть экономики, и для нас важно создавать все условия для максимально комфортной работы предпринимателей. Сегодня число клиентов малого и среднего бизнеса в Среднерусском банке Сбербанка, работающего на территории Московской области и девяти ближайших регионов, составляет 380 тысяч, а текущий портфель активов — 962,5 млрд рублей. Лидерство по числу новых предприятий, помимо Московской области, сохранили Ивановская, Калужская и Тульская области. А треть владельцев собственного бизнеса в регионах нашей работы — это предприниматели в возрасте от 36 до 45 лет», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

По данным исследования среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса с начала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показали Республика Дагестан (+125%), Ставропольский край (+64%) и Волгоградская область (+33%).

«Аналитики отмечают рост числа предпринимателей старше 56 лет. Среди этой категории наибольший прирост показали сферы: деятельности в области права и бухгалтерского учета (+67%), образования (+54%) и рекламы (+45%). Наибольшая доля новых предпринимателей этого возраста зафиксирована в Республике Дагестан. Соотношение мужчин и женщин в этой категории оказалось практически равным: 51% на 49%», — прокомментировал руководитель АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.