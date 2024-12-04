ВТБ ожидает резкий спад ипотечных кредитов в России в 2025 году

ВТБ: в 2025 году рынок ипотеки в России недотянет до пандемийного 2020-го

Банк ВТБ прогнозирует снижение ипотечного рынка в России в 2025 году на 20% до 4 триллионов рублей, в том числе из-за высоких ставок, сообщает «Царьград» .

Ожидается, что в 2025 году продолжится снижение спроса на ипотечные кредиты, объем выдачи прогнозируется на уровне 4 триллионов рублей, что на 20% меньше, чем в текущем году, сообщили в банке.

«В 2025 году рынок ипотеки недотянет даже до показателей пандемийного 2020 года, когда объемы составляли 4,4 триллиона рублей. При сохранении ставок на столь высоком уровне россияне либо отложат сделки с недвижимостью, либо приобретут жилье за наличные средства», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По данным ВТБ, в 2024 году в России прогнозируется снижение объемов ипотеки до 5 триллионов рублей, что на 35% меньше по сравнению с 2023 годом. При этом более 40% придется на программу семейной ипотеки, треть объема займут рыночные программы.

Также отмечается рост популярности неипотечных сделок у россиян.