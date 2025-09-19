В Германии сокращают расходы на экологию. В докладной записке командующего сухопутными войсками Германии Альфонса Майса говорится о создании достаточно «боеготовой» армии. Можно предположить, что страна снова стремится к максимальной милитаризации, сообщает «Царьград» .

В течение многих лет экологические заявления Европейского союза служили своеобразной защитой от конкуренции со стороны американских и, в меньшей степени, китайских компаний.

Из-за менее строгих экологических норм в США и Китае европейские страны имели возможность устанавливать высокие импортные тарифы или даже вводить полные запреты на ввоз товаров из этих стран. Именно благодаря таким мерам европейское сельское хозяйство смогло выжить.

Кроме того, экологическая стратегия использовалась как инструмент давления: призывы к борьбе с изменением климата служили оправданием для предложения ввести углеродный налог на промышленные предприятия в России, США и Китае, что фактически означало стремление сделать их менее конкурентоспособными и прибыльными, подобно европейским.