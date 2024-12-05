Возведение цифрового коворкинга для предприятий начнется в Подмосковье в 2025 г

Компания ХСА построит цифровой промышленный коворкинг Industrial City на территории государственного индустриального парка «Дмитров», который будет реализован в формате «Все включено». Выйти на стройплощадку компания планирует уже летом следующего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь производственного комплекса, реализованного в формате light industrial, составит 100 тыс. кв. м. Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого получат полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Благодаря этому компании смогут сократить сроки запуска своего предприятия с нескольких лет до 6 месяцев.

Приступить к строительству комплекса инвестор планирует во II квартале 2025 года. После того, как комплекс будет введен в эксплуатацию, для жителей Подмосковья будет создано не менее 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов.

Цифровой промышленный коворкинг в формате light industrial будет предусматривать не только готовые решения производственно-складских помещений, а также смарт-офисы и центры обработки данных. Особое внимание будет уделено социальной инфраструктуре индустриального парка. На прилегающей к производственным помещениям территории будут построены спортивные площадки и нетворкинг-пространства для сотрудников. Еще одним преимуществом проекта станет высокая транспортная доступность. В непосредственной близости — Дмитровское шоссе, Центральная кольцевая автодорога и терминально-логистический центр «Белый Раст».

Проект объединит актуальные тенденции промышленной архитектуры и строительства. Так, на территории парка будут построены помещения трех видов: POINT (с возможностью размещения мезонина), URBAN (отдельно стоящее производственно-складское здание площадью от 2400 кв. м) и BASE (с возможностью увеличения каждого модуля за счет объединения прилегающих блоков). Старт продаж запланирован на лето 2025 года.

Проект Industrial City в Дмитровском округе станет частью промышленной инфраструктуры Московской области и усилит северо-восточное направление в части создания качественных производственных площадок как технической базы для развития отечественных компаний.

Что касается индустриального парка «Дмитров», на территории которого будет реализован проект, он станет одним из пяти новых индустриальных парков Подмосковья, которые будут созданы в новом формате «Все включено». Формат подразумевает создание готовой инженерной и транспортной инфраструктуры; производственные боксы «под ключ»; административно-деловые здания, а также площадки для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и МФЦ. Работу и развитие индустриального парка будет курировать опытная управляющая компания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.