Восемь крупных инвестпроектов реализуют подмосковные компании в Узбекистане

Московская область активно развивает инвестиционное сотрудничество с Узбекистаном. Восемь крупных инвестиционных проектов с участием подмосковных компаний находятся на разных стадиях реализации на территории Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Подмосковье активно развивает и инвестиционное сотрудничество с Узбекистаном. Сегодня наши компании участвуют в 8 крупных инвестиционных проектах на территории республики. Это как уже работающие предприятия, так и проекты, находящиеся на стадии реализации. Подмосковные компании в Узбекистане инвестируют в пищевую промышленность, в химическую отрасль, в сферу металлообработки и другие отрасли», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди новых инвестпроектов зампред отметила «Люберецкий завод Монтажавтоматика» (АО «ЛЗМ»). Компания планирует реализовать в Узбекистане проект по производству силовых трансформаторов. «ЛЗМ» — одна из крупнейших Российских компаний, ориентированная на производство электротехнического оборудования для различных отраслевых назначений.

В области железнодорожного машиностроения реализуются проекты Трансмашхолдинга. Компания прорабатывает возможность вагонов локомотивной тяги, электропоездов и дизельпоездов, вагонов для метрополитена с участием местных производителей. Технологии для проекта будут тиражироваться, в том числе, с подмосковных предприятий Трансмашхолдинга.

Также заявлены ряд проектов в пищевой промышленности, в том числе проект создания промышленного кластера по производству продуктов детского питания.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.