Воробьев: технологии помогают Подмосковью быть среди лидеров аграрной отрасли РФ

Цифровые технологии помогают Подмосковью быть в числе лидеров аграрной отрасли страны. Регион делает ставку не просто на объемы, а на эффективность — на умный, точный и технологичный АПК, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду глава региона принял участие в пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Мы — регион с высокой плотностью населения и сравнительно небольшими сельхозугодьями, поэтому ставка у нас — на эффективность. Каждый гектар, каждая ферма должны работать по максимуму», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что одним из примеров являются тепличные комплексы. Здесь используется система управления «Эковижн», которая позволяет планировать и контролировать все процессы — от полива до сбора урожая — в реальном времени. Такой подход почти вдвое снижает затраты и увеличивает урожайность до 30 тонн с гектара.

По словам губернатора, еще один пример — животноводство. Уже 200 фермеров используют систему «АРКА». В некоторых хозяйствах внедрен специальный «фитнес-браслет» для коров под названием «Пульс». Устройство собирает данные о здоровье и активности животных, что позволяет зоотехникам принимать решения на основе точных данных. В результате надои увеличиваются в среднем на 8%.

Посетители подмосковного стенда на выставке могут увидеть цифровую копию буренки Шаберы из Воскресенска — самую продуктивную корову России. За 305 дней своей первой лактации она дала около 23 тонн молока. Шабера, представительница голштинской породы, является частью династии высокоудойных коров. Сейчас она ждет теленка.

Цифровизация активно проникает в сферу работы с генотипом животных, изменяя подходы и методы в этой области. Генетический анализ открывает новые возможности для сохранения и передачи лучших качеств, что способствует повышению продуктивности всего поголовья.

Кроме того, для региона есть и вызовы. Почти 40% тракторов и треть комбайнов идут под списание, а стоимость новой спецтехники растет. Подмосковье компенсирует аграриям от 20 до 50% стоимости новой техники и авансирует платежи совместно с «Росагролизингом». При этом власти продолжают предлагать дополнительные формы поддержки, чтобы сделать отечественную технику доступной для каждого хозяйства.

«Подмосковье сегодня делает ставку не просто на объемы, а на эффективность — на умный, точный и технологичный АПК», — заключил Воробьев.

