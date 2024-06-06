Воробьев: сотрудничество Подмосковья и «Мираторга» повысило эффективность селекции

Воробьев: взаимодействие Подмосковья и «Мираторга» за год принесло результат

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник обсудили промежуточные итоги по разработке системы геномной селекции молочного крупного рогатого скота (КРС) в Подмосковье. Сотрудничество компании и региона повысило эффективность селекции в молочном животноводстве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам Воробьева, год назад Подмосковье и «Мираторг» подписали меморандум, появились первые результаты. Главными задачами являются более эффективная селекция в молочном направлении и конкурентоспособность на мировом рынке.

«Наша совместная программа рассчитана на 5 лет. В течение первого года «Мираторг» провел исследования генотипов 8 тысяч молочных коров из племенных хозяйств Московской области. Говоря простым языком, это необходимо, чтобы отобрать лучшие гены для дальнейшего воспроизводства здорового стада, эффективно прогнозировать продуктивные качества потомства», - рассказал он.

Глава региона поделился, что всего в Подмосковье открыты около 36 хозяйств, исследования будут продолжены. Это позволит повысить продуктивность стада, а также создать генеалогическую базу молочного КРС.

Летом прошлого года был подписан соответствующий меморандум между правительством Московской области, АПХ «Мираторг», АО «Московское» по племенной работе» и компанией «Иннопрактика».

По документу предусматривают создание условий для реализации проектов, которые направлены на развитие сектора агро- и биотехнологий, геномных технологий в сельском хозяйстве. Программа помогает определить и унифицировать методы измерения и расчета племенной ценности по важнейшим признакам.

В рамках первого этапа к проекту подключились 10 подмосковных племенных хозяйств. Они занимаются разведением голштинского скота. Коровы этой породы обладают высоким генетическим потенциалом по молочной продуктивности.

По результатам исследований всем участникам программы выдали геномные паспорта на каждое животное. В него входят более 90 показателей о хозяйственно-полезных признаках, генетических заболеваниях, маркерах родства.

Кроме того, центр геномной селекции «Мираторга» оценил поголовье по молочной эффективности и составлен рейтинг КРС молочного направления по Московской области.

Компания «Мираторг» уделяет большое внимание генетике, вкладывая в исследования значительные ресурсы. Лаборатория центра геномной селекции агрохолдинга способна проводить до 400 тыс. исследований ДНК сельскохозяйственных животных в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.

«Центр геномной селекции «Мираторга» использует современные методы оценки качеств животных на основании данных о генотипе, чтобы ускорить процесс селекции и повысить эффективность работы подмосковных животноводов. В процессе работы над этой задачей мы ощущаем участие со стороны правительства Московской области и лично губернатора, а также видим, какую существенную поддержку власти региона оказывают аграриям», - сообщил президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник.

По словам Линника, данные факторы важны для продовольственной безопасности страны и достижения целей импортозамещения в сельхозотрасли в целом.