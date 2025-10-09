Воробьев: Подмосковье впервые лидирует в РФ по средней цене за тонну экспорта

Экспорт — важное направление работы властей Подмосковья. За девять месяцев этого года продукция агропромышленного комплекса (АПК) составила почти 20%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы впервые заняли первое место в России по средней цене за тонну экспорта (2 тысячи долларов)», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что больше всего Московская область поставляет молочной и мясной продукции, напитков, переработанных фруктов, овощей и орехов. Основная часть (67%) экспортируется в страны СНГ.

По словам главы региона, в прошлом году объем продукции АПК в Подмосковье увеличился на 15%, достигнув почти 2,3 млрд долларов, а физический вес — 1,47 млн тонн (+24%). За январь–сентябрь 2025 года область отправила на экспорт продукции на 1,72 млрд долларов — рост составил 21%.

«Мы делаем ставку не на сырье, а на продукты глубокой переработки: мороженое, колбасы, детское питание и др. Это значит, что на производствах создается больше рабочих мест и растет добавленная стоимость», — отметил губернатор.

Как рассказал Воробьев, отдельное внимание в регионе власти уделают развитию логистики — чтобы быстрее доставлять товары за границу. Через «сухие порты» в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске проходит четверть всех контейнерных грузов России.

