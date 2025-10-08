Воробьев: передовые компании АПК в Подмосковье должны чувствовать себя уверенно

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы сельскохозяйственные компании чувствовали себя уверенно и комфортно на территории Московской области.

«Почему Московская область сегодня дорожит тем, что имеет возможность работать и с федеральной командой, и с профессиональным сообществом? Дело в том, что в разные времена, <…> из трех орденов, которые получило Подмосковье, два было присвоено за передовое, инновационное и современное сельское хозяйство. Мы этим очень дорожим и стараемся сделать так, чтобы на территории Подмосковья чувствовали себя уверенно компании, которые внедряют все самое смелое и все самое умное», — сказал Воробьев на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы быть устойчивыми, конкурентоспособными, а себестоимость продукции позволяла масштабировать бизнес и иметь экспортный потенциал.

«Конечно, мы очень надеемся на амбициозный проект в Сергиевом Посаде. Все-таки 40 тыс. голов (скота - ред.). Мы — не бизнесмены, мы лишь сопутствуем тому, чтобы была земля, кормовая база, чтобы были условия, чтобы кадры были подготовлены. Мы очень надеемся, что этот проект тоже будет реализован. И, конечно, он вмещает в себя все самое передовое, все самое эффективное. Мы его сегодня сопровождаем, беспокоимся за то, чтобы все из точки А в точку Б пришло», — резюмировал губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

