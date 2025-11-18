Воробьев: оборот нового завода Mixit составил почти 20 млрд руб за 9 месяцев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что оборот нового производственного комплекса компании Mixit в Есипове за 9 месяцев составил почти 20 млрд рублей. Выпуск планируют увеличить в 2 раза.

Речь идет о заводе нового поколения, который оборудован 4 современными ректорами, полностью автоматизирован, имеет собственную лабораторию, созданную на основе отечественных решений.

«538 рабочих мест, 1,4 млрд рублей инвестиций. Оборот за 9 месяцев в этом году — почти 20 млрд рублей, выпуск продукции планируется удвоить», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона выразил надежду, что в Солнечногорске сформируется кластер подобных производств. На данный момент в Подмосковье работают 30 предприятий косметики и парфюмерии. Компании получают поддержку от правительства, в том числе льготные займы, инфраструктуру, землю за 1 рубль.

«Кроме того, компания уделяет внимание бойцам СВО и их семьям: на новую линию трудоустроят двух ветеранов СВО, а для жен наших героев здесь регулярно проводят экскурсии по производству», — добавил губернатор.

Он также отметил, что косметический рынок в стране растет — +50% за 3 года. При этом Подмосковье является драйвером этого роста — именно здесь производят 5 из 10 косметических товаров.

