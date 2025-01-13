Воробьев назвал пережитком прошлого ряд ларьков в округах Подмосковья

«Не случайно, посещая территории, можно увидеть у некоторых глав (в округах — ред.) ларьки, где надписи „Шаурма“ или „Хинкальная“ сделаны примерно с их рост. Это, конечно, пережиток, который обращает на себя внимание. Там нет ни налогов, ни санитарии, и мы видим большое количество обращений и жалоб», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, приведение в порядок подобных объектов — это прямая обязанность муниципалитетов, так же как и успешно проведенный эксперимент по внедрению парковочного пространства.

Ранее глава Подмосковья назвал чувствительные темы для жителей региона. Это ЖКХ, здравоохранение, экологические вопросы и транспорт.