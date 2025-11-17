Внешний долг РФ по отношению к ВВП снизился до 14%

Внешний долг РФ по отношению к ВВП по итогам третьего квартала 2025 года опустился до 14 %, сообщает РИА Новости .

Более низкое значение в новейшей истории фиксировалось только однажды — в четвертом квартале прошлого года, когда показатель опустился до рекордных 13,3%.

За квартал доля внешнего долга в структуре экономики сократилась на 0,7%

Общий объем внешнего долга России на 1 октября составила 305 млрд долларов, сократившись за квартал на 4,9%.

Общий объем доходов в 2025 году сократится на 1,944 триллиона рублей, составив 36,562 триллиона рублей. В то же время общий объем расходов останется на прежнем уровне — 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета страны в текущем году увеличится до 5,736 триллиона рублей, что соответствует росту с 1,7% до 2,6% ВВП.

