Внебиржевые операции с юанем сократились в Казахстане почти в 300 раз

В июле на внебиржевом рынке Казахстана за тенге было куплено в общей сложности 3,9 млрд юаней. В августе объем покупок сократился до 13 млн юаней, сообщает РБК .

Таким образом, китайскую валюту в последний летний месяц этого года стали закупать в 300 раз меньше на внебиржевом рынке. Статистику привел Национальный банк Казахстана.

Всего в последний летний месяц общий объем межбанковских операций с юанем, куда входят покупки и продажи, составил 29,2 млн юаней. Из них 13 млн юаней пришлось на покупки, 16,2 млн юаней — на продажи. В июле эти обороты были гораздо больше.

Согласно статистике, которую привел Национальный банк Казахстана, сократились не только внебиржевые операции с юанем, но и с евро. В августе объем покупок европейской валюты за тенге уменьшился до 22,5 млн евро, тогда как в июле он достигал 1,72 млрд евро.

Объем продаж европейской валюты в последний летний месяц сократился в Казахстане до 20,6 млн евро, тогда как месяцем ранее он был 1,69 млрд евро.

Ранее эксперт рассказал, что в сентябре курсы доллара и евро к российской валюте останутся повышенными, но без сильных колебаний. Пара юань-рубль вернется за отметку в 12 рублей.