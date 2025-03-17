Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые за 7 месяцев

В понедельник внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей. Это произошло впервые с 27 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал ProFinance.Ru.

На 17:00 по московскому времени курс американской валюты снизился до 82,944 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что процесс укрепления рубля по отношению к доллару в скором времени завершится. По его словам, прогноз сейчас — дело неблагодарное.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что во второй декаде марта курс рубля ожидается в диапазоне 85-90 руб./доллар, 94-99 руб./евро, 11,75-12,25 руб./юань.