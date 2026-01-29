сегодня в 19:08

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 2023 года

Курс доллара, используемый как ориентир для внебиржевого рынка, опустился ниже 75 рублей. Это произошло впервые с 14 марта 2023 года, как свидетельствуют данные торгов.

К 17:00 по московскому времени курс американской валюты снизился на 99 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня, достигнув отметки в 75,04 рубля.

При этом за несколько минут до этого доллар опускался до 74,96 рубля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара. По мнению экспертов, непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе.

