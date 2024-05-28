Власти США могут ввести полное эмбарго на российские товары
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Зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в рамках санкций власти Штатов способны ввести полное эмбарго на российские товары, сообщает РБК.
Сингх отметил, что полное эмбарго против товаров из России не станет идеальным решением, но все же оно вполне выполнимо на фоне преобразования экономики РФ.
Экономист оценил состояние российского военно-промышленного комплекса. По его мнению, ВПК РФ сейчас может быть еще сильнее, чем до начала СВО. Сингх назвал «недопустимо высокой» долю российского оружия с компонентами от компаний из США или союзников Вашингтона.
Американский «архитектор санкций» призвал иностранные предприятия более внимательно проверять покупателей, намекая на торговые отношения с РФ.
Сингх заявил также, что санкции помешали экономике России, отрезав ее от крупных покупателей топлива и глобальных финансовых центров. По его мнению, такая ситуация привела к росту эмиграции россиян, что сократило количество «капитала и талантов».
Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США. Согласно документу, для компенсации ущерба России и ЦБ в стране может быть использовано имущество США.