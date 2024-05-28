Власти США могут ввести полное эмбарго на российские товары

Зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в рамках санкций власти Штатов способны ввести полное эмбарго на российские товары, сообщает РБК .

Сингх отметил, что полное эмбарго против товаров из России не станет идеальным решением, но все же оно вполне выполнимо на фоне преобразования экономики РФ.

Экономист оценил состояние российского военно-промышленного комплекса. По его мнению, ВПК РФ сейчас может быть еще сильнее, чем до начала СВО. Сингх назвал «недопустимо высокой» долю российского оружия с компонентами от компаний из США или союзников Вашингтона.

Американский «архитектор санкций» призвал иностранные предприятия более внимательно проверять покупателей, намекая на торговые отношения с РФ.

Сингх заявил также, что санкции помешали экономике России, отрезав ее от крупных покупателей топлива и глобальных финансовых центров. По его мнению, такая ситуация привела к росту эмиграции россиян, что сократило количество «капитала и талантов».

Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США. Согласно документу, для компенсации ущерба России и ЦБ в стране может быть использовано имущество США.