Власти Москвы подписал соглашение с Университетом будущих технологий

В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом будущих технологий в сфере развития высокотехнологичных отраслей промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Целью соглашения является осуществление взаимодействия учреждений в сфере высокотехнологичных отраслей промышленности Москвы и развития особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Учащиеся более чем 30 ведущих московских вузов и колледжей могут пройти стажировки на производствах в области микроэлектроники, фармацевтики, станкостроения, создания беспилотных авиасистем и других. Заключенное сегодня соглашение о сотрудничестве с Университетом будущих технологий позволит ускорить развитие этого направления и привлечь больше талантливых кадров в высокотехнологичные отрасли промышленности», — отметил Гарбузов.

Между ОЭЗ Москвы и предприятиями заключены соглашения с ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена, например, с Московским Политехом, СТАНКИН, МАИ, МФТИ, НИУ МИЭТ, МГТУ им. Баумана и другими. Всего с 2022 года стажировки на площадках столичной ОЭЗ прошли более 1,5 тыс. человек.

Ректор Университета будущих технологий Валерия Касамара заявила, что Москва — это город будущего, и ей нужны специалисты нового поколения: люди, которые мыслят масштабнее лабораторных стен. По ее мнению, настоящие лидеры завтрашнего дня — это те, кто быстро адаптируется к изменениям, готов брать на себя ответственность за смелые проекты и решать грандиозные вызовы времени.

«Ведь Москва — это и есть самый амбициозный проект нашей страны: динамичный, постоянно развивающийся, устремленный вперед. И ее прогресс зависит от тех, кто способен воплощать инновации в жизнь. Поэтому наш абсолютный приоритет — подготовка кадров, ускоряющих внедрение передовых отечественных разработок в городскую среду. Квантовые технологии, биотехнологии, материалы нового поколения — именно эти направления определят облик Москвы будущего. И мы уже сегодня создаем условия, чтобы талантливые специалисты могли реализовать здесь свои самые смелые идеи», — заключила Касамара.