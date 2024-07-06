сегодня в 11:11

Власти Москвы объявили о запуске программы льготного кредитования для инвесторов

В ближайшее время в столице будет запущена программа льготного кредитования для инвесторов, которые строят в городе спортивные объекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита — 500 млн рублей», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Данная программа позволит в течение 6 лет построить около 300 спортивных объектов на территории мегаполиса.

Для участия в программе компании необходимо быть зарегистрированной в Москве, работать свыше 1 года, не иметь налоговой задолженности и не находиться в процессе банкротства. Также в компании должны быть устроены в штат не менее 5 человек.

Более подробную информацию о льготном кредитовании можно найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее стало известно. что промышленные предприятия в Москве получат поддержку благодаря соглашениям города с крупными банками.