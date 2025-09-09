сегодня в 16:54

Власти Алтая выставили на торги животноводческое предприятие за 483 млн руб

Власти Алтайского края открыли прием заявок на участие в торгах по продаже АО «Промышленный» — крупного животноводческого комплекса региона. Стартовая цена предприятия составляет 483 миллиона рублей, говорится в официальном Telegram-канале регионального правительства .

Желающие приобрести актив могут подавать заявки с 8 сентября, а сам аукцион состоится через месяц — 8 октября. Решение о приватизации предприятия было принято правительством Алтайского края 6 августа 2025 года.

Согласно постановлению № 325 от 15 августа 2025 года, продажа акций АО «Промышленный» официально включена в региональный план приватизации государственного имущества на ближайшие три года (2025-2027).

В начале октября завершится прием заявок на участие в электронном аукционе по продаже акций АО «Промышленный». Управление имущественных отношений дало зеленый свет приватизации 368 547 обыкновенных акций компании.

Стартовая цена пакета акций составит 483 миллиона рублей. Эта сумма установлена на основе профессиональной оценки рыночной стоимости.

АО «Промышленный» образовалось в 2011 году после преобразования краевого унитарного предприятия. До настоящего момента 100% акций компании находились в собственности Алтайского края.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.