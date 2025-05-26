Владельцы Останкинского мясокомбината хотят продать бизнес

Продать комбинат планируют за 50-60 млрд рублей. Но эксперты считают, что данная стоимость бизнеса завышена примерно в 1,5-2 раза. В 2017 году это предприятие не удалось продать из-за завышенных ценовых ожиданий владельца. При этом комбинат интересен производителям мяса, у которых есть недостаток в перерабатывающих мощностях.

О переговорах по продаже бизнеса сообщили четыре источника: три на пищевом рынке и один — близкий к компании. Вероятно, продать производство могут летом этого года.

Как считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, наличие линеек известных брендов (например, «Папа может»), у которых в стране есть группа лояльных покупателей, и развитые каналы поставок могут способствовать увеличению интереса к покупке мясоперерабатывающего комбината.

Один из источников рассказал, что возможность купить объект сейчас изучают агрохолдинг «Таврос», структуры экс-президента УГМК Искандара Махмудова, инвестгруппа «Марафон» и CP Foods — подразделение конгломерата CP Group (Таиланд). Другой источник назвал среди потенциальных покупателей ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева.