Владельцы кошек и собак снова смогут купить корм марки Mars в «Ленте»

Компания «Лента» снова начала сотрудничать с производителем кормов для животных Mars, закупку которого приостановила еще в апреле из-за скачка закупочных цен, сообщает РБК .

На полках магазинов «Ленты» появится только часть продукции компании Mars, которая в том числе выпускает корма для животных марок Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba.

«Мы возобновляем поставки части ассортимента, который востребован нашими покупателями и по которому мы сможем обеспечить стабильные цены», — заявили в пресс-службе компании.

В настоящее время пока не сообщается, какой именно бренд вернется в продажу. Однако в компании Mars уже подтвердили, что от «Ленты» действительно поступил заказ и уже намечены отгрузки товаров.

Ранее в Подмосковье нарастили производство корма для домашних животных. По данным от марта 2024 года, продукция готового корма достигла 116 тысяч тонн, что на 6,8% больше, чем в аналогичный период 2023 года.