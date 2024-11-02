Владельцами Jaguar — Land Rover в России стали местные топ-менеджеры
Фото - © Unsplash.com
Владельцем ООО «Ягуар Ленд Ровер», российского подразделения британского концерна Jaguar — Land Rover (JLR), стала компания, которую учредили местные топ-менеджеры, сообщает РБК.
В 2022 году британский производитель перестал поставлять свои машины в РФ. Недавно российский бизнес английской автомобильной компании сменил владельца — он был выкуплен отечественными бизнесменами. Сделку закрыли 31 октября.
Ранее владельцем Jaguar — Land Rover была Jaguar Land Rover Automotive Plc. Сейчас собственником российского подразделения стало ООО «ВСКД Моторс», которое было зарегистрировано в 2022 году. У общества четыре владельца — Вячеслав Кузяков, Екатерина Шаталова, Дмитрий Овчаров и Сергей Скоробогатько. У каждого из них доля в 25%.
Гендиректором и в «Ягуар Ленд Ровер», и в «ВСКД Моторс» значится Кузяков.
Ранее стало известно, что российские чиновники не хотят пересаживаться на Lada Aura. Они считают ее неудобной.