В 2022 году британский производитель перестал поставлять свои машины в РФ. Недавно российский бизнес английской автомобильной компании сменил владельца — он был выкуплен отечественными бизнесменами. Сделку закрыли 31 октября.

Ранее владельцем Jaguar — Land Rover была Jaguar Land Rover Automotive Plc. Сейчас собственником российского подразделения стало ООО «ВСКД Моторс», которое было зарегистрировано в 2022 году. У общества четыре владельца — Вячеслав Кузяков, Екатерина Шаталова, Дмитрий Овчаров и Сергей Скоробогатько. У каждого из них доля в 25%.

Гендиректором и в «Ягуар Ленд Ровер», и в «ВСКД Моторс» значится Кузяков.

Ранее стало известно, что российские чиновники не хотят пересаживаться на Lada Aura. Они считают ее неудобной.