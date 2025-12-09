Владельцам ПВЗ могут разрешить работать с несколькими маркетплейсами

Федеральные власти могут запретить маркетплейсам принуждать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) к открытию исключительно монобрендовых объектов. Они смогут работать сразу с несколькими сервисами, сообщает «Коммерсант» .

Новые меры прописаны в проекте Минпромторга по формированию национальной модели торговли. Ограничения хотят принять в следующем году. Для этого будет создан федеральный закон или приняты обязательные стандарты.

В ведомстве считают, что новая мера приведет к высвобождению площадей и повышению производительности труда. Однако такие правила создают риски для маркетплейсов, которым будет сложнее контролировать такие пункты. Более того, придется конкурировать за клиентов.

Ранее крупнейшие ритейлеры решили поддержать российские банки. DNS, «Лемана ПРО», «Детский мир», IRG, «М.Видео-Эльдорадо», Hoff просят правительство ввести ограничения на деятельность маркетплейсов.

