сегодня в 11:55

Владеющая сетью элеваторов на юге РФ компания «Русэлко» рассказала о закрытии

Владеющая активами на юге России «Русская элеваторная компания» («Русэлко») рассказала о ликвидации. Закрывать ее будет юрист Антон Зыков, сообщает РБК со ссылкой на портал Федресурс.

Кредиторы могут заявить требования ликвидатору до октября.

«Русэлко» владеет восьмью элеваторами в Ставропольском крае, Воронежской и Ростовской областях. Суммарно там может храниться 2 млн тонн зерна.

В 2024 году была одобрена покупка «Русэлко» у французского трейдера зерна Louis Dreyfus, прекратившего экспортную деятельность в РФ с 1 июля 2023 года.

Однако с тех пор информации о сделках с южными активами «Русэлко» не появлялось.