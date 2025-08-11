Владеющая сетью элеваторов на юге РФ компания «Русэлко» рассказала о закрытии
Владеющая активами на юге России «Русская элеваторная компания» («Русэлко») рассказала о ликвидации. Закрывать ее будет юрист Антон Зыков, сообщает РБК со ссылкой на портал Федресурс.
Кредиторы могут заявить требования ликвидатору до октября.
«Русэлко» владеет восьмью элеваторами в Ставропольском крае, Воронежской и Ростовской областях. Суммарно там может храниться 2 млн тонн зерна.
В 2024 году была одобрена покупка «Русэлко» у французского трейдера зерна Louis Dreyfus, прекратившего экспортную деятельность в РФ с 1 июля 2023 года.
Однако с тех пор информации о сделках с южными активами «Русэлко» не появлялось.