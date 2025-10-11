Владеющая Cartier компания отправила 31 заявку в Роспатент

Холдинг из Швейцарии Richemont International, которому принадлежит большое количество люксовых брендов, в том числе Cartier, в 2025 году отправил 31 заявку на регистрацию товарных знаков в РФ. Об этом сообщает ТАСС .

Richemont International подал в Роспатент документы на регистрацию патентов не только для Cartier. Они коснутся и других элитных брендов.

Среди них Van Cleef & Mercier, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Vacheron Constantin и Roger Dubuis. К заявкам прикреплены логотипы дочерних фирм, наименование их коллекций, марок часов, аксессуаров на русском и английском языках.

В июле компания подала 14 заявок. У Richemont International зарегистрировано около 20 товарных знаков. Они тоже связаны с дочерними компаниями.

