VK приобрела 40% билетного сервиса Intickets для улучшения «Пушкинской карты»

сегодня в 18:54

Российская соцсеть VK заявила о покупке 40% доли компании «Интикетс» — облачного сервиса для продажи билетов. Сделка поможет VK воплотить в жизнь планы по развитию «Пушкинской карты», сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на пресс-релиз.

В компании заявили, что благодаря покупке крупной доли Intickets получится улучшить программы «Пушкинской карты» и усилить безопасность ее держателей. О приобретении доли в «Интикетс» VK объявила 3 мая.

VK является доверенной информсистемой в рамках молодежной программы «Пушкинская карта». Последняя представляет собой госпрограмму, по которой российская молодежь может бесплатно ходить в музеи, театры, выставки, кинотеатры и посещать прочие культурные мероприятия.