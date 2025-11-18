Вязаные перчатки и варежки будут выпускать в Орехово-Зуеве

Компания «ЛЕО» получила все необходимые разрешения для запуска нового производства. Предприятие, которое начнет работать в селе Богородское Орехово-Зуевского округа, будет выпускать вязаные перчатки и варежки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Объем инвестиций компании «ЛЕО» в строительство и запуск трикотажного производства составил около 70 млн рублей. Для реализации проекта компания получила от региона земельный участок в льготную аренду. Сегодня здесь уже построен производственный корпус, где после выхода предприятия на полную мощность, будут трудиться 36 сотрудников», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь построенного объекта составляет около 1,5 тыс. кв. м. На новом производстве компания будет выпускать зимние вязаные перчатки, варежки, митенки для широкого спектра потребителей гражданского населения, в т. ч. детские. Вся продукция имеет маркировку «Честный знак».

Компания «ЛЕО» специализируется на производстве перчаток из разных нитей: шерсти, полушерсти, искусственной имитированной шерстяной пряжи. Продукция компании представлена на всей территории Российской Федерации.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.