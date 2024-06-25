Входящий в «Ростех» разработчик базовых станций связи может обанкротиться

Структура «Ростеха» — «Спектр» — столкнулась с серьезными трудностями из-за заявки на банкротство поставщика оборудования «Радио-тест», который не исполняет финансовые обязательства по договорам, сообщает «Коммерсант» .

В «Спектре» предполагают, что «Радио-тест» подал заявку на банкротство из-за того, что государство перестало финансировать разработки базовых станций 5G. Положительно на ситуацию могут повлиять инвестиции «Ростеха» и получение нового финансирования на разработку стандарта 4G.

Заявка на банкротство поставщика «Радио-тест» в отношении «Спектра» появилась на сайте арбитражного суда Москвы. Еще в феврале третейский суд постановил взыскать со структуры «Ростеха» 7 млн рублей по договору от 2022 года. По данным осведомленного источника, вопрос планируют решить во внесудебном порядке.

Ранее «Ростех» подписал с «Аэрофлотом» новый контракт. Компания должна будет предоставить авиаперевозчику 11 самолетов Ту-214.