Ветераны СВО посетили предприятие по производству медизделий в Егорьевске

Ветераны специальной военной операции 28 января побывали на экскурсии на предприятии «Белла» в Егорьевске в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экскурсия для ветеранов СВО прошла на современном предприятии «Белла», специализирующемся на выпуске медицинских и гигиенических изделий. Мероприятие возглавил руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Гусев.

Гости ознакомились с масштабами производства, современным оборудованием и возможностями трудоустройства на предприятии. Компания «Белла» работает с 2002 года и считается одним из лидеров отечественной промышленности в своей сфере.

Ранее аналогичная встреча прошла на предприятии «Бытпласт». Практика проведения экскурсий для ветеранов СВО будет продолжена. Инициатива реализуется в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.