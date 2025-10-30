Ветераны СВО Подмосковья посетили авиационно-ремонтный завод ДОСААФ

сегодня в 19:24

Ветераны специальной военной операции из Балашихи вместе с членами своих семей посетили акционерное общество «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» в рамках программы «Промышленный туризм». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» — современное предприятие, основанное в 1939 году и специализирующееся на ремонте и обслуживании авиационной техники малой авиации.

Главный инженер ЛИП-АТБ Евгений Наумов рассказал об истории завода, аэродроме «Черное» и технологических особенностях работы с современной авиационной техникой. В производственных цехах гости смогли увидеть процесс ремонта и обслуживания самолетов и вертолетов, а также узнать о требованиях, предъявляемых к квалификации инженерно-технического персонала.

Особый интерес у посетителей вызвали вопросы, связанные с возможностями переподготовки и повышения квалификации, а также перспективы трудоустройства на предприятии.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», – сказал глава региона.