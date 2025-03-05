Верховный суд США отклонил запрос Трампа о блокировке 2 млрд долларов

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Американский Верховный суд не стал удовлетворять запрос администрации президента Дональда Трампа о том, чтобы поставить на паузу выплату около двух млрд долларов иностранным партнерам по заключенным ранее договорам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выложенные судом документы.

Пять членов Верховного суда проголосовали за это решение. Четверо выступили против.

Администрация Трампа до этого поставила на паузу перевод средств подрядчикам. Также был значительно сокращен персонал Агентства США по международному развитию (USAID). Это спровоцировало разбирательства в американском суде.

Ранее расследование сенатора Конгресса США Джони Эрнста показало, что USAID потратило миллионы долларов американских налогоплательщиков на поддержку разных проектов, среди которых производители ковров и изготовители солений.