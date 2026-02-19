Появление веганского сертификата на алкоголь в России — это не экзотика, а отражение глобального сдвига в потребительском поведении, заявил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

«Появление первого веганского сертификата на алкогольную продукцию в России знаменует собой важный этап развития культуры потребления и отражает глобальные трансформации потребительского поведения. Для многих обывателей словосочетание веганское вино или пиво звучит странно, так как виноград и зерно сами по себе являются продуктами растительного происхождения», — сказал Кырлан.

Он пояснил, что внедрение новых стандартов качества всегда требует дополнительных инвестиций со стороны производителей — как в оборудование, так и в процедуры сертификации.

По его словам, компаниям приходится переходить на альтернативные способы очистки напитков, в том числе использовать бентонит или современные керамические фильтры. При этом эксперт не ожидает резкого роста цен исключительно из-за появления «зеленого» логотипа и самого факта сертификации.

Кырлан отметил, что алкогольный рынок остается высококонкурентным, поэтому производители будут стремиться удерживать стоимость продукции в привычных для потребителя пределах, чтобы не потерять массовый спрос.

Возможна лишь незначительная корректировка цены, связанная с позиционированием напитка как более премиального или уникального. Сам сертификат в этом случае станет дополнительным маркетинговым преимуществом, помогающим бренду выделиться среди аналогов.

Ранее Роскачество выдало первый в России сертификат соответствия на веганскую алкогольную продукцию. Обладателем сертификата стало предприятие «Башспиртпром» из Республики Башкортостан.

Сертификат подтверждает, что бальзамы, уксус и другая продукция предприятия соответствуют ГОСТу, который устанавливает жесткие требования к отсутствию животных компонентов, в том числе на молекулярном уровне. Проверку провел аккредитованный орган по сертификации «Роскачество — Веган».

