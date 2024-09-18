«Ведомости»: россияне стали чаще покупать соковыжималки

После того, как в магазинах подорожал натуральный сок, россияне начали приобретать больше соковыжималок. По данным «М.Видео-Эльдорадо», с января по август 2024 года жители РФ купили на 11% больше таких устройств, чем в 2023-м. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на « Ведомости ».

В «Яндекс Маркете» количество заказов соковыжималок за этот период выросло на 40%. Сервис «Чек Индекс» отмечает, что в интернете было куплено за это время на 28% устройств, чем за январь–август 2024-го.

По словам коммерческого директора «Холодильник-ру» Алексея Погудалова, наибольшей популярностью у россиян пользуются соковыжималки для цитрусовых. Они стоят в среднем от двух до четырех тыс. рублей

«Выгоднее приобрести соковыжималку и делать сок самому, это будет полезнее и дешевле», — сказал бизнес-аналитик IT-компании Fplus Марк Яссер.