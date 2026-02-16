сегодня в 16:13

Вебинар по промышленному дизайну для предпринимателей пройдет в Подмосковье 19 февраля

Центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Тренды промышленного дизайна 2026» для подмосковных предпринимателей 19 февраля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Вебинар пройдет в онлайн-формате 19 февраля и начнется в 13:00. Участники узнают о роли дизайнера в создании современного продукта, ключевых принципах и этапах разработки, актуальных трендах промышленного дизайна, а также о мерах поддержки центра «Мой бизнес» при подготовке конструкторской документации.

Спикером выступит руководитель студии промышленного дизайна FORMA Дмитрий Мареев. Для участия необходимо зарегистрироваться до 09:00 19 февраля по ссылке. После регистрации ссылка на вебинар будет отправлена на электронную почту.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.