В Жуковском в Подмосковье увеличили выпуск оборудования

Производство оборудования для маркировки выросло на 190% на площадке ГК «Каллисто» в Жуковском в 2025 году по сравнению с 2024-м. Компания выпустила 159 единиц техники против 50 годом ранее из-за роста спроса на системы маркировки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ГК «Каллисто», российский разработчик технологий и оборудования для маркировки и прослеживаемости продукции, нарастила объемы производства на сборочных площадках в Жуковском и Москве. По итогам 2025 года компания изготовила 159 единиц оборудования, тогда как в 2024 году — 50.

В компании пояснили, что рост связан с расширением перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также с необходимостью обновления техники, установленной при внедрении системы «Честный знак» несколько лет назад. Крупные предприятия модернизируют линии и переходят на более технологичные отечественные решения.

«Мы видим устойчивый рост спроса на наше оборудование для маркировки — его ключевая характеристика в том, что оно не становится бутылочным горлышком для высоконагруженных предприятий. То, что мы сейчас умеем серийно производить, не делает ни один производитель в мире, скорости и устойчивость наших машин феноменальные», — отметил генеральный директор ГК «Каллисто» Павел Булгаков.

Группа компаний выпускает полный спектр программно-аппаратных комплексов для маркировки и агрегации продукции. Решения применяются в фармацевтике, пищевой промышленности, производстве напитков и других отраслях.

