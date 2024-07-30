В ВТБ указали на риски перегрева в кредитовании бизнеса

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что большая доля корпоративных кредитов в российском ВВП свидетельствует о перегреве, банк продолжит следить за потенциальным ужесточением макропруденциальных мер в данном сегменте, сообщает «Интерфакс» .

«С учетом очень успешных по приросту 2023 и 2024 годов я допускаю, что мы сейчас находимся в зоне перегрева по показателю кредита юрлиц к ВВП, даже в мировом сравнении», — сказал Пьянов.

Он подчеркнул, что кредитная организация учтет заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможном применении макропруденциальных мер по снижению роста закредитованности заемщиков с большой долговой нагрузкой.

Пьянов допустил, что после повышения ключевой ставки до 18% рост корпоративного кредитования не замедлится. Макропруденциальные надбавки не являются исключительным инструментом.

Банк понимает, что корпоративный кредит не является наиболее отклонившейся от макропрогнозов ЦБ сточкой и это явно проинфляционный фактор, резюмировал первый зампред правления ВТБ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики за 6 месяцев текущего года был максимальным со времен кризиса 2008 года.