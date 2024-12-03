В Центробанке ответили на «письмо Деду Морозу» от топ-менеджера ВТБ Пьянова

сегодня в 12:53

Заботкин: Центробанк РФ не будет устраивать валютные интервенции в 2025 году

В Центральном банке РФ не согласны с тем, что нужно устраивать валютные интервенции для укрепления курса российской национальной валюты. Об этом сказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин во время конференции, которая посвящена 15-летию измерения инфляционных ожиданий населения, сообщает корреспондент РБК .

На мероприятии журналист рассказал спикеру про «письмо Деду Морозу и Снегурочке» от первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова. В нем он предложил ЦБ РФ более заметно проводить интервенции на валютном рынке, когда курс рубля особенно волатилен.

Также Пьянов написал, что повышение ключевой ставки приведет к переохлаждению экономики. ВВП страны снизится, поэтому Центробанку понадобится стабилизировать курс валюты.

«Мы не разделяем это мнение», — прокомментировал зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин просьбу Пьянова о валютных интервенциях Центробанка.

В конце ноября курс рубля резко обвалился до минимальных показателей с 2022 года. Доллар подорожал до 100 рублей. 27 ноября его стоимость превысила 114 рублей.

29 ноября курс доллара опустился до 104 рублей. Однако 3 декабря американская валюта стоит 107 рублей.