В ЦБ рассказали, когда войдет в оборот новая 1000 рублей

Заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Белов рассказал, когда появится новая 1000 рублей. По его словам, обычно новые купюры полностью входят в оборот через 1–1,5 года.

«Новые банкноты поступят в обращение не сразу, банкам и торговосервисным предприятиям потребуется время, чтобы настроить оборудование приема и обработки банкнот. Обычно этот процесс занимает от года до полутора лет», — отметил Белов на брифинге.

Он также подчеркнул, что люди будут продолжать пользоваться привычными банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения до самого износа.

По его словам, никакого обмена старых купюр на новые не предполагается. Также зампред ЦБ добавил, что современные банкноты будут появляться равномерно во всех регионах страны.

