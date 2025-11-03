В Тюмени для школ закупили 100 тысяч упаковок нори на 4 млн рублей

В тюменские школы закупили 100 тысяч упаковок нори в качестве более здоровой альтернативы картофельным чипсам, сладостям и другим нежелательным продуктам, сообщает Mash .

На закупку, направленную на улучшение здоровья школьников, было выделено 4 миллиона рублей. Продукция будет распределена по 54 учебным заведениям.

По статистике, в России из 18 миллионов детей почти полмиллиона страдают от ожирения, и эта проблема становится все более актуальной. В Тюменской области ее планируют решать в том числе через школьное питание, введя в рацион детей нори.

Ранее аналогичная инициатива рассматривалась в Воронежской области, где планировалось исключить все углеводные продукты из школьного рациона, заменив их здоровой пищей.

Однако, после обсуждения с двумя тысячами учеников, власти решили отказаться от строгих запретов и ограничились рекомендациями по питанию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.