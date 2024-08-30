сегодня в 13:07

В Татарстане заработал крупный грузовой порт с выходом к 3 морям

В Республике Татарстан открыт Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр — один из крупнейших грузовых портов страны с выходом к трем морским бассейнам, пишет «Бриф24» .

Новый порт расположен на берегу Волги и связан с Каспийским, Черным и Балтийским морями, что позволяет ему выступать в качестве важного транспортно-логистического хаба федерального значения.

Грузовой терминал порта способен одновременно принимать до 13 судов класса «река-море». Вдоль причалов расположены железнодорожные пути, соединенные с сетью РЖД, что обеспечивает возможность прямой перевалки грузов с воды на железнодорожный транспорт. Пропускная способность этого участка достигает 1,5 тыс. вагонов в сутки.

В тестовом режиме в 2024 году объем перевалки в Свияжском логистическом центре превысил 171 тыс. тонн продукции, включая зерно, строительные и инертные материалы. Потенциал перерабатывающих мощностей центра составляет 2,47 млн тонн грузов.