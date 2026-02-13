В столице обсудили роль федерального проекта в развитии сферы гостеприимства

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева провела бизнес-завтрак с представителями столичного гостиничного бизнес. В ходе встречи обсудили возможности, ключевые проблемы и вызовы отрасли, перспективы роста эффективности, которые открывает для компаний сферы гостеприимства участие в федеральным проекте «Производительность труда».

Фото - © Комплекс экономической политики города Москвы

«Городской комплекс мер поддержки бизнеса постоянно донастраивается с учетом обратной связи. Прямой диалог позволяет синхронизировать решения города с реальными потребностями отрасли. Турпоток в Москву постоянно растет, только в прошлом году столицу посетили рекордные 26,5 млн туристов, поэтому город вместе с бизнесом постоянно работает над повышением эффективности отрасли, в том числе в рамках реализации федерального проекта „Производительность труда“. Хочу поблагодарить за вовлеченность крупнейших столичных игроков гостиничного сектора. Отель — это место, где гости ожидают комфорта и уюта, качественного сервиса и внимания к мелочам. И зачастую именно здесь формируется значительная часть впечатлений и воспоминаний от поездки в наш город», — сказала Мария Багреева.

С 2024 года к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 32 компании туристической отрасли столицы. Эксперты «Мосстратегии» помогают оптимизировать операционные процессы и повысить эффективность работы бизнеса.

Для компаний, которые не принимают участия в федеральном проекте, предусмотрены дополнительные программы обучения бережливым технологиям и цифровой консалтинг.

Перед Москвой стоит задача к 2030 году вдвое увеличить туристический поток, поэтому особое внимание уделяется повышению эффективности всего клиентского пути туриста.

По итогам встречи участники отметили востребованность формата прямого диалога бизнеса и города.

Как сообщил Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий. Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

