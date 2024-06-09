В столице функционирует свыше 4,2 тыс промышленных предприятий

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В настоящий момент в Москве работают более 4,2 тыс. промышленных предприятий, где трудятся 725 тыс. специалистов. Ежедневно они выпускают продукцию, которая нужна для всех сфер жизни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Для Московского метрополитена столичные компании производят системы и оборудование автоматики и телемеханики. Также в метро используют платы для бесконтактных считывателей банковских карт. Они работают во все турникеты метрополитена, МЦК, МЦД.

Помимо этого, для столичной подземки создают осветительные приборы и системы шумопоглощения и кабели.

Несмотря на внешние ограничения и санкции в том числе, московские производства надежно укрепили технологический суверенитет своих фирм.