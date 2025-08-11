В SK Hynix предсказали увеличение рынка чипов памяти для ИИ на 30% ежегодно

Рынок чипов памяти, которые используются для разработок в сфере ИИ, будет увеличиваться на 30% ежегодно до 2030 года. Об этом Reuters рассказал глава направления планирования компании из Южной Кореи SK Hynix Чхве Джун Ен, сообщает « Интерфакс ».

Наблюдается рост спроса на компоненты для разработок в сфере искусственного интеллекта со стороны пользователя. Объем такого рынка к 2030 году будет составлять десятки миллиардов долларов.

Операторы облачных сервисов, которые собираются вкладывать крупные суммы денег в сферу искусственного интеллекта, скорее всего, планируют пересмотреть прогнозы расходов с увеличением в будущем. Это окажет положительное влияние на рынок чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), добавил Чхве Джун Ен.

Он добавил, что есть связь между развитием искусственного интеллекта и покупками HBM. Прогноз фирмы сделан с учетом возможных ограничений, среди которых доступность энергоресурсов.