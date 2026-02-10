В Серпухове инвестируют 3,7 млрд рублей в модернизацию завода утеплителей

В 2026 году на «Заводе ТЕХНО» в Серпухове завершится масштабная модернизация, в рамках которой в производство утеплителей вложат 3,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На «Заводе ТЕХНО» в Серпухове продолжается комплексная модернизация, направленная на повышение эффективности производства, экологической безопасности и снижение выбросов. Проект стартовал в 2024 году после вхождения предприятия в состав «ТЕХНОНИКОЛЬ». В 2025 году на развитие производства минеральной изоляции было направлено 1,3 млрд рублей, что позволило расширить ассортимент на 44 новых вида утеплителя.

В 2026 году компания инвестирует еще 3,7 млрд рублей. Средства направят на обновление складских площадей, модернизацию оборудования, цифровизацию производственных процессов и внедрение современных методов обучения персонала. Уже реализованы проекты по реконструкции цехов, обновлению парка техники и внедрению методики TWI для повышения квалификации сотрудников.

Ключевым этапом станет установка новой стекловаренной печи, запуск которой запланирован на август, а выход на полную мощность — на сентябрь 2026 года. Новое оборудование позволит повысить энергоэффективность и снизить выбросы парниковых газов. Также на заводе обновят камеру полимеризации, систему газоочистки и установят новый электрофильтр российского производства.

После завершения модернизации качество очистки газов достигнет 96%, производительность увеличится на 25%, а ассортимент продукции расширится. До конца года предприятие начнет выпускать минеральную изоляцию для судостроения, предназначенную для тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты судов и морских платформ.

В настоящее время завод выпускает 400 видов утеплителя для различных отраслей, включая строительство и вагоностроение. Продукция поставляется по всей России и на экспорт, в том числе в Абхазию.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.