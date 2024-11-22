В Щелкове строят комплекс по переработке специй

В Щелкове началось строительство комплекса по хранению и переработке специй. На объекте возводят комплекс общей площадью 14,7 тыс. квадратных метров. Сейчас строительство находится на начальной стадии готовности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители разрабатывают котлован. В этой работе задействовано 10 человек и три единицы техники. Планируется завершить проект во II квартале 2027 года.

Строительные работы будут проходить в три этапа. На первом этапе возведут производственный и административно-бытовой корпуса площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Затем последует строительство склада площадью 5,8 тысячи квадратных метров, а завершит проект возведение еще одного склада площадью 7,4 тысячи квадратных метров.

После завершения строительства здесь разместят склады для хранения сырья и готовой продукции, цеха с мельницами для перемалывания специй, сахара и соли, а также линии для фасовки и упаковки готовых продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.