сегодня в 15:15

В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки в декабре

В декабре ЦБ может повысить ключевую ставку до 23%. Такой сценарий не исключил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, сообщает РИА Новости .

По словам представителя кредитной организации, вероятность подъема ключевой ставки высока. Ее повысят либо на один, либо на два процентных пункта.

Царев считает, что ЦБ может пойти на такой шаг на фоне все еще относительно высокой инфляции в стране.

25 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря.

Ранее советник главы Центрального банка Кирилл Тремасов озвучил тревожные прогнозы. По его словам, в декабре ключевая ставка может вновь повыситься.